Las mexicanas Alegna González y Ximena Serrano suman un récord histórico más y conquistan oro y plata en Portugal

Alegna González se corona campeona y Ximena Serrano asegura la plata en medio maratón, consolidando a la marcha mexicana como potencia mundial en el circuito internacional. (REUTERS/CONADE)

La marcha mexicana vivió una jornada memorable en el Gran Premio Internacional de Rio Maior, Portugal, donde Alegna González y Ximena Serrano firmaron un histórico 1-2 en la prueba de medio maratón.

El resultado consolida el dominio del atletismo nacional en la especialidad y marca un nuevo récord nacional, fortaleciendo al equipo rumbo al ciclo olímpico.

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Alegna González y Ximena Serrano logran histórico 1-2 para la marcha mexicana en el Gran Premio Internacional de Rio Maior, Portugal. (Instagram/ @conadeoficial)

Alegna González, referente de la disciplina y subcampeona mundial, se adjudicó el oro con una actuación dominante y una nueva marca mexicana. Por su parte, Ximena Serrano, campeona panamericana junior, reafirmó su gran momento al sumar la plata en una competencia internacional de alto nivel.

Actuación sobresaliente y récord nacional

El desempeño de las mexicanas en Portugal reflejó el gran momento que atraviesa la marcha nacional, con una estrategia firme y un ritmo constante de principio a fin.

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Alegna González obtuvo la medalla de oro con un tiempo de 1:32:15 horas , estableciendo un nuevo récord mexicano en la distancia de medio maratón.

Ximena Serrano cruzó la meta en segundo lugar con 1:35:22 horas , consolidando el podio tricolor.

El tercer sitio fue para la griega Antigoni Ntrismpioti , con registro de 1:36:33 horas .

Las mexicanas Valeria Ortuño y Valeria Flores ocuparon el cuarto y quinto sitio, reafirmando la profundidad de talento nacional.

Alegna González conquistó el oro y establecIó nueva marca mexicana al terminar en 1:32:15 horas en el medio maratón. (Instagram/ Meta Olímpica CUU)

Esta actuación histórica coloca nuevamente a México entre las potencias mundiales de la marcha atlética.

De récord en récord: la marcha mexicana imparable

El logro en Portugal se suma a una cadena de éxitos recientes de Alegna González, quien también rompió el récord nacional de 5 mil metros marcha en abril y acumula medallas internacionales.

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González suma oro mundial, podios panamericanos y reconocimientos como Deportista del Año .

Bajo la dirección de Ignacio Zamudio , ambas atletas entrenan en el CNAR con miras a los J uegos Centroamericanos y del Caribe y Los Ángeles 2028 .

El equipo mexicano masculino también destacó con Noel Chama, quien logró el bronce en la rama varonil.

Ximena Serrano, campeona panamericana junior, refuerza el momento de la marcha mexicana al obtener la plata internacional.(@dr.felipe.naranjo)

De esta manera, el resultado refuerza la confianza de la delegación rumbo a los compromisos internacionales del actual ciclo olímpico.

Rumbo a Santo Domingo y Los Ángeles: el futuro de la marcha mexicana

Las actuaciones en Portugal alimentan las expectativas para los próximos retos en el calendario atlético.

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Alegna González y Ximena Serrano llegan como favoritas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo .

La proyección internacional de la marcha mexicana se robustece, con ambas ramas entre las más competitivas del mundo.

La delegación mexicana de marcha se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y Los Ángeles 2028 con altas expectativas. REUTERS/Pawel Kopczynski

En este sentido, la marcha mexicana inicia el ciclo olímpico con metas altas y un presente brillante, dejando claro que el futuro de la especialidad sigue en manos de una generación histórica.