Las mexicanas Alegna González y Ximena Serrano suman un récord histórico más y conquistan oro y plata en Portugal

La marcha mexicana vivió una jornada memorable en el Gran Premio Internacional de Rio Maior, Portugal, donde Alegna González y Ximena Serrano firmaron un histórico 1-2 en la prueba de medio maratón.
El resultado consolida el dominio del atletismo nacional en la especialidad y marca un nuevo récord nacional, fortaleciendo al equipo rumbo al ciclo olímpico.
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Alegna González, referente de la disciplina y subcampeona mundial, se adjudicó el oro con una actuación dominante y una nueva marca mexicana. Por su parte, Ximena Serrano, campeona panamericana junior, reafirmó su gran momento al sumar la plata en una competencia internacional de alto nivel.
Actuación sobresaliente y récord nacional
El desempeño de las mexicanas en Portugal reflejó el gran momento que atraviesa la marcha nacional, con una estrategia firme y un ritmo constante de principio a fin.
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- Alegna González obtuvo la medalla de oro con un tiempo de 1:32:15 horas, estableciendo un nuevo récord mexicano en la distancia de medio maratón.
- Ximena Serrano cruzó la meta en segundo lugar con 1:35:22 horas, consolidando el podio tricolor.
- El tercer sitio fue para la griega Antigoni Ntrismpioti, con registro de 1:36:33 horas.
- Las mexicanas Valeria Ortuño y Valeria Flores ocuparon el cuarto y quinto sitio, reafirmando la profundidad de talento nacional.
Esta actuación histórica coloca nuevamente a México entre las potencias mundiales de la marcha atlética.
De récord en récord: la marcha mexicana imparable
El logro en Portugal se suma a una cadena de éxitos recientes de Alegna González, quien también rompió el récord nacional de 5 mil metros marcha en abril y acumula medallas internacionales.
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- González suma oro mundial, podios panamericanos y reconocimientos como Deportista del Año.
- Bajo la dirección de Ignacio Zamudio, ambas atletas entrenan en el CNAR con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Los Ángeles 2028.
- El equipo mexicano masculino también destacó con Noel Chama, quien logró el bronce en la rama varonil.
De esta manera, el resultado refuerza la confianza de la delegación rumbo a los compromisos internacionales del actual ciclo olímpico.
Rumbo a Santo Domingo y Los Ángeles: el futuro de la marcha mexicana
Las actuaciones en Portugal alimentan las expectativas para los próximos retos en el calendario atlético.
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- Alegna González y Ximena Serrano llegan como favoritas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.
- La proyección internacional de la marcha mexicana se robustece, con ambas ramas entre las más competitivas del mundo.
En este sentido, la marcha mexicana inicia el ciclo olímpico con metas altas y un presente brillante, dejando claro que el futuro de la especialidad sigue en manos de una generación histórica.
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