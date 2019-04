En el trayecto de cumplir esta cuenta pendiente con sus ídolos de la adolescencia, el director se fue sorprendiendo con las numerosas historias que se desprendían de esta grabación. Desde qué había pasado con el videocassette que se había grabado durante la presentación en vivo del disco que se creía perdido hasta internas entre los grupos de fans. "Fuimos rearmando esa historia alrededor de esa filmación histórica. Si se encontró o no ese documento será algo que se irá resolviendo durante el documental. También pude enterarme que había un tercer socio que había puesto plata para que el disco saliera o el pacto de no agresión que realizaron punks y skinheads para que durante ese show no hubiera enfrentamientos, muy comunes en esa época, para evitar posibles problemas con la policía o que el estudio que grabaron el disco era del cómico Luis Landriscina".