Para finalizar, Colás no pudo dejar de mostrar su visión crítica de la actualidad cinematográfica argentina: "Hoy hay mucha producción documental pero se genera una especie de embudo con respecto a la exhibición. Hay un problema bastante grave y fuerte ahí. Hay muy pocos espacios para tantas películas y lo que nos pasa a los directores es, cuando la gente se entera de la existencia de la película y quiere verla ya no está más en cartel porque no llegó a los espectadores necesarios y perdió la posibilidad de tener una sala. Nos parece que hay que fomentar y focalizar recursos en la creación de espacios que puedan contener a estas películas. Está buenísimo que la gente siga yendo al cine, siga estando en un espacio oscuro rodeado de personas, con una pantalla grande y un buen sonido, porque las películas ganan mucho más ahí. Los documentales acercan realidades distintas y nos parece que la sala es el lugar adecuado".