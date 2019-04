-Originalmente pensaba filmar solo gente rindiendo examen y no mucho más que eso. Me fuí abriendo un poco de eso, me di cuenta que me interesaba mucho lo que pasaba en los pasillos, en el afuera -la gente fuma un montón en los pasillos- en los momentos previos, en los días previos, los repasos. Había algo ahí, un contraste. Muchas veces se preparan de a dos, en una casa, en una biblioteca, en una situación distendida. Lo primero que filmé fue Filosofía y Letras, después en Física, después en la facultad de Agronomía, fuí filmando y editando en paralelo: ni bien tenía dos carreras o tres empecé a ver cómo jugaban entre sí, cómo jugaban entre sí esos elementos, cómo se relacionaban los temas de las materias.

En un momento me dió bastante curiosidad saber cómo era filmar, cómo era rendir un examen que está privado de su libertad. Supe que en el penal de San Martín había un programa con la UNSAM en la que tanto internos como personal del servicio penitenciario estudian Sociología y alguna otra carrera afín. Yo no me imaginaba cómo era la cárcel por adentro, no sabía cómo era esa dinámica. Sabía que no estaba muy lejano al momento de la liberación de quien retratamos, por ahí no tenía mucho que ver con el tema de la película que era gente rindiendo exámenes, pero por un deseo simple de registrar el momento de la liberación de alguien – sin saber muy bien si iba a quedar en la película o no: surgía la pregunta de si continuará la carrera. Siempre se abrían preguntas.