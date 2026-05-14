Cinco congresistas hicieron parte de las 100 mujeres más poderosas junto a Shakira y Karol G, de acuerdo Forbes Colombia

Entre los nombres más visibles aparecen artistas de alcance global como Shakira y Karol G, además de la actriz Sofía Vergara, junto a congresistas - crédito @shakira - @karolg/Instagram - Colprensa

La revista Forbes Colombia volvió a poner sobre la mesa una radiografía del poder femenino en el país con su listado de las 100 mujeres más influyentes de 2026. La publicación reúne perfiles que hoy inciden en decisiones políticas, económicas, científicas y culturales, con trayectorias que ya tienen peso propio dentro y fuera de Colombia.

El informe no se limita a la política ni al sector empresarial, ya que también integra figuras del entretenimiento que han alcanzado alcance global, como Shakira y Karol G, además de la actriz Sofía Vergara. A ese grupo se suman directivas del sistema financiero, científicas y líderes de opinión que hoy ocupan espacios de alta visibilidad pública.

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No obstante, uno de los puntos que más atención genera en esta edición pasa por el Congreso. Cinco congresistas colombianas aparecen dentro del listado, un hecho que ubica al poder legislativo en el mapa de influencia que trazó Forbes para este año. Las elegidas combinan experiencia electoral, liderazgo regional y posiciones clave dentro de sus partidos.

Las cantantes Shakira y Karol G volvieron a aparecer en la lista de las 100 mujeres más poderosas de Colombia, de acuerdo con la revista Forbes - crédito @shakira @karolg / Instagram

Desde el Senado, Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, entra en la selección.

Forbes la presentó: “En las elecciones legislativas de marzo, Zuleta consiguió un escaño en el Senado, tercer nombre y primera mujer en la lista del Centro Democrático, que obtuvo 3.035.715 votos (15,62%) y 17 curules.

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También figura Nadia Blel, senadora del Partido Conservador, que aparece con un peso electoral alto.

Forbes señala sobre ella: Es la primera mujer en dirigir su partido desde 2024 y cumple su tercer periodo en el Congreso”.

En el bloque del Pacto Histórico aparece Carolina Crocho, senadora electa y exministra de Salud.

Su nombre encabezó la lista de su movimiento para las elecciones de 2026, tras una consulta interna en la que obtuvo una de las votaciones más altas entre las figuras femeninas, por lo que Forbes la describió como: “Es una de las nuevas voces de la bancada progresista en el Congreso 2026-2030″.

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Las senadoras Claudia Margarita Zuleta, Nadia Blel Scaff y Carolina Corcho (de izquierda a derecha) - crédito @claudiamzuleta - @nadiablel/Instagram - Colprensa

En la Cámara de Representantes, Melissa Orrego, del Centro Democrático, también integra el listado.

Fue elegida por Antioquia con una votación superior a los 63 mil votos y centra su discurso en seguridad, inversión regional y fortalecimiento de servicios sociales, con énfasis en educación y salud. Forbes señaló de ella: “Es comunicadora social y este año llega al Congreso como una de las más respaldadas en las últimas elecciones”.

A ella se suma María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico por Bogotá.

Politóloga de formación, repite curul en el Congreso y se posicionó como una de las voces visibles de su bancada. La revista Forbes reconoció sobre ella: “Es una de las voces del oficialismo en el Congreso y por liderar la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro”.

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Las representantes a la Cámara Melissa Orrego y Mafe Carrascal (de izquierda a derecha) - crédito @melieusse/Instagram - Mafe Carrascal/Facebook

Desde otros sectores políticos y judiciales también apareció el nombre de varias mujeres en la lista de Forbes

La edición 2026 de Forbes Colombia deja así una lectura clara: el poder femenino no solo se mide en escenarios culturales o económicos, también se expresa en el Congreso. Las cinco congresistas incluidas aparecen junto a artistas de alcance mundial y directivas de alto nivel, en un mismo mapa donde la influencia se mide por decisión, voto y capacidad de incidencia pública.

A la presencia de las cinco congresistas dentro del listado se suma un bloque institucional que también concentra poder en el escenario político del país. En ese mismo grupo aparecen la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, dos cargos que sostienen influencia directa en el funcionamiento del sistema de justicia y en la protección de derechos en Colombia.

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El panorama se amplía con liderazgos regionales como el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto a figuras técnicas del sistema económico como las codirectoras del Banco de la República, Bibiana Taboada y Olga Lucía Acosta. Estos nombres completan una fotografía donde la toma de decisiones se distribuye entre justicia, administración regional y política monetaria, con incidencia directa en el rumbo institucional del país.