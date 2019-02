-Sí, era un poco como un experimento, como que queríamos ver por un lado una manera de acceder a cierta autenticidad del comportamiento infantil y por otro lado poder retratar eso en el cine. Me generaban mucha aprensión a veces algunos retratos de niños en el cine, no solo porque me parecían un poco caricaturales, sino también por la actuación misma y por como están representados ellos desde el guión, la historia y lo que dicen. Me parecía muy alejado de cómo son en realidad.