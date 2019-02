—A mí me encanta la cuestión actoral como campo de experimentación y me encanta que ellos comprendan que poseen en su cuerpo una carga y una reserva emocional por la vida que se tuvo que puede potenciar la cuestión teatral de la actuación. En cada película hubo una necesidad en particular, se entró por distintos lugares. A veces partía de cierto perfil en la vida real de esas personas y veía que eso se ensamblaba con algo que estaba buscando en el guión. También a la inversa. Una de las cosas que me gusta romper es con los roles asignados. Hablando de los casos con los que trabajo con gente de las villas, ya que en otras ocasiones conté con la participación de actores que contaban con otra experiencia como Sofía Gala o Juan Gil. Me interesa ir en contra de ese rol que históricamente ha fortalecido el cine y la televisión. Ese estereotipo que se ha naturalizado acerca de lo que uno espera de una ficción cuando aparece alguien que pertenece a esos sectores. Me interesa que la gente de la villa actúe de sí mismos, que representen y cuenten sus propias historias que es de las cosas más sagradas que puede haber. Contar uno la propia experiencia que tuvo en su vida. Pero a la vez, me gusta jugar e inventar. Hacer lo que no se espera y hacer lo que incomoda o despierte más sentimiento de rechazo incluso. Es decir, haciendo papeles que no tengan que ver con delincuentes, narcotraficantes o héroes.