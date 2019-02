Con su talento característico, no cuenta todo, ni hace obvio el recorrido que elige. Cada ilustración, como siempre, propone distintos recorridos y posibles vínculos. Desde las guardas, vamos entrando en este libro que nos sostiene la participación con preguntas al final de cada historia: "¿qué crees que pasó entonces? ¿de quién crees que era la huella? Si fueras yo, ¿qué habrías hecho?" y muchas más preguntas. Un libro maravilloso, muy inspirador de viejas y nuevas lecturas hasta el final: "La próxima vez, ¿por qué no me acompañas en mis viajes? O, mejor todavía, ¿por qué no haces tu propio viaje?" Rapunzel, Peter Pan, Robin Hood, Alicia en el país de las maravillas son algunas de las historias que van apareciendo, rememoradas por Willy.