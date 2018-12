Y elegí contar la historia a través del humor, desde los ojos de una niña, que se pregunta algunas cosas y nos invita a cuestionarnos la división de algunos roles arcaicos que todavía existen entre hombres y mujeres. Y a poder ver las diferentes formas en que las mujeres criamos a nuestros niños de nuestras niñas (y después nos quejamos). Muchos de mis cuentos los elijo contar desde el humor. Me gusta escribir desde ahí, porque creo que es una de las mejores vías de comunicación y de llegada. A mí, los mensajes con humor, me llegan mejor. Y creo, además, que la vida sin humor sería terrible. La insensatez, la crueldad y las contradicciones humanas a veces son tan imposibles de entender y tan atroces que si no las intento abarcar desde ahí o desde el sarcasmo (cuando escribo para adultos) me tengo que poner a llorar, y gritar: "Paren este mundo que me quiero bajar".