"Si estuvieras volando, ¿a dónde te gustaría ir?" Abrí su atlas y nombré algunos lugares. "París, Tokio, Ciudad de México…".

"No. No. ¡No!", me dijo.

"Si estuviera volando viajaría hasta un lugar perfecto Un lugar con pasteles glaseados y flores hermosas y árboles excelentes para trepar y ningún rincón vacío.

"¿Dónde queda eso?", pregunté.

Ella pensó un momento y dijo "Bloomsbury, por supuesto".