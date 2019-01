– Nuestro principal problema es el económico. Con mi mujer cobramos una pensión y no contamos con plata extra para invertir en el cine. No quiero imaginar lo que pasaría si el proyector, que está viejito, se rompa o haya que cambiarlo. Los vecinos me ayudan, me dan trabajos pequeños para que haga. Así pude juntar algo para poder comprar películas cada vez que viajo a Buenos Aires. Pero es un presupuesto y está todo muy caro. Tengo varios gastos fijos como la luz y el seguro de los espectadores. No quiero aumentar mucho la entrada porque sé que a las personas que vienen les cuesta mucho juntar ese dinero y no me gustaría que dejen de venir por el precio. Cada tanto hacemos eventos para poder recaudar fondos. Es una lucha constante. Estoy un poco cansado pero no estoy vencido. Mi esperanza es que con el estreno en Buenos Aires pueda surgir alguna ayuda.