Es la adaptación de Hollywood de El secreto de sus ojos, la película basada en el libro La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri (Alfaguara). Esta versión, protagonizada por Julia Roberts, modifica trama y personajes para ambientarla a escenarios estadounidenses. Un ex agente del FBI reabre el caso de asesinato de la hija de 13 años de una de sus colegas y una verdad escalofriante aguarda para ser revelada. Si viste la versión argentina, dirigida por Juan José Campanella, con Soledad Villamil, Ricardo Darín y Guillermo Francella, mejor no compares. Pierde mucho. Pero si te gustan las historias de crímenes a lo La ley y el orden, no te va a defraudar.