Pese a tratarse de un documental profesionalmente realizada (es una co-producción de la BBC después de todo) y que logra conmover gracias a los durísimos relatos de algunas de las mujeres abusadas por Weinstein (incluyendo una mujer ciega), Untouchable no alberga grandes revelaciones sobre el ex magnate del cine (otrora sheriff no solo de Hollywood y Manhattan, donde su empresa Miramax tenía sus oficinas centrales, sino también de Sundance durante los 90s), pero la potencia de la historia y la notoriedad de su ahora infame protagonista es suficiente para que el interés por la película no decaiga en ningún momento.