Sin dudas la función de apertura atraerá a todo el público interesado de una u otra manera en el gran espectáculo. El miércoles 23 de enero a las 20:30 hs en el Anfiteatro del Parque Centenario se presentará The new Colossus / El nuevo Coloso espectáculo desarrollado por el reconocido actor y director Tim Robbins junto a la compañía The Actors' Gang.