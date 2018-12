"No es una nueva edición, es un nuevo festival", dice Federico Irazábal, director del FILBA sobre este evento que se adelanta. Ya no es en octubre, como solía hacerse, sino en pleno verano: del 23 de enero al 3 de febrero. Este crítico e investigador teatral, que habla con el entusiasmo de las buenas propuestas, le cuenta a Infobae Cultura durante un encuentro con periodistas en la Casa de la Lectura uno de sus grandes objetivos: "Buscamos que la gente forme parte activa, no pasiva, del festival".