"Cuando me lo encuentro entre la hierba, en el suelo, me comporto como un perro de caza: me paro en seco, mirándolo fijamente, deseando atraparlo. Pero luego no le hinco el diente, no, lo cojo con cuidado y se lo enseño a todo el mundo. Me encanta la reacción de la gente: "¡Guau!". No solo es muy grande, sino que además tiene reflejos azulados, o incluso violáceos, que brillan al sol, ¡menudo espectáculo! Si tú también quieres atraparlo, recuerda dos cosas: ¡cuidado con su mandíbula, y sé muy rápido, porque corre como el viento y se esconde en un abrir y cerrar de ojos!"