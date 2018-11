Este libro me puso de frente con la importancia de la mediación. Conozco a las autoras, pero no me enteré de la existencia de este libro hasta el momento mismo que estuve en una mesa del VI Simposio LIJ del Mercosur, que transcurrió en Córdoba en septiembre. Y me cautivó. Me resultó inspirador para compartirlo con las personas más niñas de la casa.