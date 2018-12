-Un poco de las dos cosas. En el fondo siempre tengo una idea de cuáles son los colores con los que quiero trabajar, pero siempre me tomo el tiempo para experimentar. En general, todo lo que es experimentación de colores prefiero hacerlo por computadora, por una cuestión de rapidez, ya que de esa manera puedo, por ejemplo, cambiar el ambiente rápido y darme una idea de que si me interesa o no. Siempre elijo dos o tres colores y a partir de ahí empiezo a jugar. Me siento muy cómoda con el rojo y el azul, pero estoy empezando a usar el negro, que antes me daba miedo, no sé porqué, pero empecé a integrarlo lentamente.