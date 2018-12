¿Y cómo se vive el contexto económico, por ejemplo, una editorial como Gourmet Musical? "Como probablemente en todo el ámbito cultural y en muchos otros —le cuenta a Infobae Cultura Leandro Donozo, editor del sello—, se vive con preocupación la ya demasiado prolongada caída del consumo y aumento de los costos que pone en peligro toda subsistencia y proyección. Pero quizás no esté de más recordar que los libros no son como otras mercancías y es importante que se produzcan, más allá del rédito económico. Si en el país no se produce determinada materia prima, se puede importar, pero si no se produce cultura, no es un país."