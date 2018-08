—Malumián: Mirá… es un tema bastante complejo como para responderlo por sí o por no. Muchas veces pasa con la Feria de Editores, por ejemplo, que dicen: 'la Feria año a año sigue creciendo y aparecen más editoriales'. Esa es una mirada que se hace sobre la Feria. La otra mirada que vos podrías hacer es: por un lado, de esas editoriales ver qué porcentaje está viviendo de la edición o con la edición, es decir, de las 250 aproximadamente que van a visitar esta Feria, ¿cuántas hoy su principal ingreso es la venta de libros? La respuesta automática y con bastante certeza sería: no más del 30 o 35%. Esto quiere decir que un montón de editores tienen otros ingresos que no son la venta de libros. Ahí ya te está hablando de otro síntoma de eso, que es que el mercado no está generando la suficiente ganancia como para que el editor haga un vuelco. Porque es muy típico, vos empezás una editorial y hasta que no tenga una determinada cantidad de títulos, que no son ni diez ni veinte, no vas a poder subsistir de la ganancia que queda por cada libro vendido.