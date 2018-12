El monocromo de Gallardo –que no es amarillo, ni rojo, ni verde, que es negro negrísimo- es el listón que viene a recordárnoslo como diciendo que no hay ya lugar para una memoria floja y acomodaticia porque la memoria no es confort ni transa: es aún un signo negro de lucha y alerta aquí enraizado en un envoltorio artístico que, a pesar de su intención de metáfora, no lo hace menos contundente. Pero sí más necesario.