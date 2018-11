Moira Mahon es una arquitecta y gestora cultural que trabajó con varios centros culturales. "Esta ley me parece una salida bastante interesante a las cuestiones que se dan hoy en día en los espacios culturales. Es más realista que las otras leyes, si bien no desconoce los códigos de habilitación. Esta ley no pisa las otras, por lo cual el que esté más cómodo con la otra puede no sumarse a ésta. Es muy importante lo del baile, porque en los teatros y clubes de música en vivo el baile no estaba permitido. Esta ley existe gracias a la ley de centros culturales. Este es un gran paso paso que hubiese sido muy difícil que se hubiera podido dar sin la ley anterior", le dice a Infobae Cultura.