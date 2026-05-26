Anna Castillo, en ‘La Revuelta’: dos hipotecas pagadas y su vínculo con John Travolta a través de unas croquetas de carabineros

El elenco de 'Se tiene que morir mucha gente' promociona la serie de Movistar Plus con David Broncano. / Captura de pantalla

Para empezar la semana, el elenco en masa de Se tiene que morir mucha gente ha acudido a La Revuelta para promocionar la serie de Movistar Plus, estrenada el pasado 21 de mayo. Victoria Martín, la creadora de la historia, y las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr han dejado algunos titulares en su aparición sobre el escenario, ante los ojos de una turba de familiares que han acudido a acompañarlas.

La aparición de Anna Castillo ha puesto de nuevo en el foco mediático tanto su vida profesional como sus asuntos personales, incluida una defensa pública sobre cómo gestiona sus finanzas y el inesperado vínculo de su pareja, Álvaro Mel, con el actor John Travolta. La actriz, quien ya había acudido al programa con anterioridad, ha abordado desde polémicas personales hasta anécdotas inéditas, proporcionando una visión completa tanto de sus trayectorias como de sus circunstancias personales.

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Durante su intervención en La Revuelta, Castillo ha abordado directamente las críticas que recibió en redes sociales tras declarar que estaba amortizando dos hipotecas. La intérprete ha explicado que, a pesar de las objeciones recibidas sobre cómo gestionaba su economía, ya ha pagado ambas viviendas y ahora vive mucho más tranquila. Esta revelación, que ha generado una notable reacción en el plató, incluye el dato diferenciador: en el último año, la actriz ha logrado liquidar dos hipotecas, una circunstancia poco habitual que ha suscitado tanto aplausos como sorpresa entre sus compañeros de programa y el público asistente.

A raíz de estos comentarios, la discusión ha incorporado las experiencias del resto de las invitadas. Laura Weissmahr, que acudía por primera vez al formato, y Victoria Martín han compartido su visión sobre economía doméstica y vida personal, generando momentos de debate distendido y algunas bromas sobre la gestión financiera y las prioridades personales.

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Laura Weissmahr, Anna Castillo, Macarena García y Victoria Martín acuden al programa de David Broncano. / Captura de pantalla

La relación de Anna Castillo y Álvaro Mel con John Travolta: unidos por unas croquetas de carabineros

La emisión de La Revuelta también ha propiciado el descubrimiento de un dato desconocido para buena parte del público: el novio de Anna Castillo, Álvaro Mel, comparte reparto con John Travolta en un proyecto aún inédito. Ha sido la propia actriz la que ha recordado cómo conoció a Travolta a raíz del trabajo conjunto del actor estadounidense con su pareja. La revelación se ha producido durante la conversación en el plató, en presencia de Yolanda, madre de Mel, que se hallaba entre el público. La suegra de Anna Castillo ha explicado que la película que une a Álvaro Mel y John Travolta se titula Mareas negras y está pendiente de estreno, previsiblemente hacia finales de este año.

Al referirse a su encuentro personal con John Travolta, la actriz ha apuntado que solo ha coincidido en una ocasión con el intérprete. De forma humorística, ha enfatizado que la cena que compartieron incluyó un plato que sorprendió especialmente a Travolta: “unas croquetas de carabineros”.

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Las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr repasan las líneas de diálogo más irreverentes y divertidas de la serie 'Se tiene que morir mucha gente'.

A lo largo del programa, la exposición pública y la interacción con el entorno personal y sentimental de Anna Castillo han contribuido a definir un nuevo perfil público para la actriz. La emisión ha puesto en relieve su capacidad para afrontar tanto el escrutinio de su economía privada como su vínculo con figuras internacionales del cine, uniendo en pocos minutos distintos planos de su vida profesional y personal.