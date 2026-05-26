Colombia

Hassam criticó a los seguidores de Abelardo de la Espriella por su comportamiento en un vuelo: “Que Dios nos ampare”

La tripulación y los pasajeros de una aeronave comercial tuvieron que soportar gritos de varias personas en apoyo a un aspirante presidencial, lo que generó debate sobre este tipo de expresiones en el transporte aéreo en Colombia

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Un hombre con traje oscuro saludando y otro con gorra roja y corbata a rayas, ambos de espaldas, en el interior de un avión con asientos.
El conocido comediante se encontró con una situación inesperada cuando varios viajeros gritaron consignas a favor de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, utilizó su cuenta de X para denunciar un episodio ocurrido durante un vuelo a Barranquilla, donde, según su relato, un grupo de pasajeros lanzó arengas vinculadas a Abelardo de la Espriella. Además, relató que una mujer lo increpó dentro de la aeronave, lo que desató todo tipo de comentarios sobre los límites de la expresión política en los espacios públicos.

El famoso afirmó en la publicación del 24 de mayo de 2026 que en el avión viajaban alrededor de 20 personas que “cada vez que podían gritaban: firme por la patria”, una frase asociada al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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El comediante explicó que había abordado un vuelo en la mañana porque tenía una presentación esa misma noche en la capital del Atlántico. Sin embargo, el popular humorista aclaró en su publicación que no pretendía hacer campaña política ni favorecer a ninguno de los aspirantes presidenciales.

Del mismo modo, escribió que su molestia no estaba dirigida al apoyo electoral de esos pasajeros, sino al hecho de que usaran el avión para lanzar consignas en voz alta: “A mí no me importa a quién apoyan, pero un avión no es un sitio para andar gritando sus arengas”.

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Hassam
El comediante le contó a sus seguidores detalles de la incómoda experiencia que vivió - crédito @oficialhassam/Instagram

Cabe mencionar que, en Colombia, no es legal gritar arengas políticas dentro de un avión comercial y que esa conducta está catalogada como una infracción a la seguridad de la aviación civil, puesto que es un comportamiento que altera el orden.

Pese a que algunos internautas aseguraron que la Constitución Política protege la libertad de expresión, ese derecho encuentra límites cuando afecta la seguridad del transporte público, altera la tranquilidad de los pasajeros o desconoce la autoridad del comandante de la aeronave, por lo que aquellos que realicen estos actos podrían exponerse a sanciones.

Así, Hassam expresó que su interés no era cuestionar una preferencia electoral concreta, sino el uso de un vuelo comercial como espacio para hacer barras políticas sin respetar, según dijo, el descanso de los demás pasajeros.

En su publicación, el humorista vinculó su queja con los mensajes habituales que reciben los viajeros durante el abordaje: “De hecho siempre dicen: ‘Por respeto a los demás pasajeros le solicitamos usar audífonos para no incomodar’. cosa que les valió verga”.

El famoso cuestionó a los seguidores de Abelardo De La Espriella y su comportamiento en público - crédito Luisa González/REUTERS
El famoso cuestionó a los seguidores de Abelardo De La Espriella y su comportamiento en público - crédito Luisa González/REUTERS

Hassam tuvo un cruce con una pasajera cuando terminaba el abordaje

El humorista agregó en su relato que en el momento en el que casi terminaba el abordaje, subieron tres mujeres a las que describió como “señoras ‘de bien’”. Según su versión, una de ellas gritó: “¿Es cierto que este es el avión de los ganadores en primera vuelta?”.

El humorista aseguró que le respondió de inmediato: “No, este avión es de Latam y va para Barranquilla”. Al ver su reacción, la mujer a la que calificó como “muy clasista” lo miró “despectivamente” y le preguntó: “¿Y usted quién es?”.

A esa pregunta, Hassam contestó: “Un ciudadano, con los mismos derechos que usted”. El comediante añadió que la mujer se calmó y siguió hacia la parte de atrás del avión.

En la misma publicación, el artista dejó una reflexión sobre el comportamiento de ese grupo de pasajeros: “Si estos son los seguidores, cómo será la ‘democracia’ de su ‘líder’. Si para solicitar respeto e igualdad de derechos hay que tener un apellido prestigioso o un estatus económico elevado seguimos igual de jodidos gane quien gane”.

También decidió agregar un detalle importante: “Se vuelve más chistoso porque yo iba en primera clase. Que Dios nos ampare”, demostrando así su rechazo por los comportamientos de los seguidores del abogado que aspira a ser el primer mandatario de los colombianos.

Publicación de Hassam en sus redes sociales oficiales - crédito Hassam / X
Publicación de Hassam en sus redes sociales oficiales - crédito Hassam / X

Cabe mencionar que la aerolínea Latam no se ha pronunciado sobre la queja del humorista, aunque él mismo señaló que el episodio no pasó a mayores.

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