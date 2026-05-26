Colombia

Elecciones presidenciales 2026: Registraduría descartó que los lapiceros usados permitan borrar o alterar el voto

La autoridad electoral colombiana desmintió rumores sobre la supuesta vulnerabilidad de los bolígrafos que serán utilizados en los comicios del 31 de mayo y detalló las pruebas técnicas que garantizan la inviolabilidad de la tinta

Guardar
Google icon

El organismo electoral afirmó que los bolígrafos de las mesas han sido sometidos a pruebas supervisadas por autoridades nacionales e internacionales, garantizando la permanencia e integridad de la tinta usada por votantes y jurados - crédito @Registraduria / X

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil salió al paso de una serie de rumores difundidos en redes sociales.

La entidad desmintió de manera categórica la afirmación de que los lapiceros dispuestos en las mesas de votación permiten borrar o alterar el voto. La respuesta llegó tras un mensaje viral en la plataforma X que sugería: “Ojo, lleven lapicero, quedan advertidos”.

PUBLICIDAD

Según la autoridad electoral, todos los bolígrafos incluidos en los kits electorales fueron auditados y sometidos a pruebas técnicas en presencia de organismos de control y observación nacional e internacional.

Pruebas técnicas bajo vigilancia institucional

La Registraduría detalló que, en febrero de 2026, llevó a cabo un ejercicio de verificación en el que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), la auditoría internacional Capel y el Consejo Nacional Electoral.

PUBLICIDAD

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmiente rumores y asegura la inalterabilidad de la tinta en los bolígrafos de las mesas de votación - crédito @Registraduria / X
La Registraduría Nacional del Estado Civil desmiente rumores y asegura la inalterabilidad de la tinta en los bolígrafos de las mesas de votación - crédito @Registraduria / X

Durante la jornada, los auditores marcaron tarjetas electorales con tinta negra y morada, para luego aplicar sustancias como agua, alcohol, thinner, fuego y aire caliente. El resultado fue que la tinta permaneció inalterable, no se borró ni traspasó el papel, según constató la entidad.

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades, se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales. Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad y no se borran”, explicó Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral.

Transparencia y participación de observadores

Para fortalecer la confianza en el proceso democrático, la Registraduría subrayó que los kits electorales no solo son auditados internamente, sino que también están sujetos a la supervisión de la Misión de Observación Electoral y de los testigos de los partidos políticos. Además, cualquier ciudadano puede llevar su propio bolígrafo, marcador o lápiz para marcar la tarjeta electoral, como aclaró la entidad en su comunicado oficial.

La Registraduría reafirma que los votantes pueden llevar su propio bolígrafo, marcador o lápiz, siempre que la marca en el tarjetón sea clara y visible - crédito Registraduría
La Registraduría reafirma que los votantes pueden llevar su propio bolígrafo, marcador o lápiz, siempre que la marca en el tarjetón sea clara y visible - crédito Registraduría

Alejandra Barrios, directora de la MOE, respaldó los resultados de la prueba: “Las pruebas permitieron evidenciar que la tinta de los lapiceros que se dispondrán en las urnas no se borra, ni se traspasa, ni mancha”.

Contexto de los rumores y recomendaciones oficiales

El origen de la controversia se localiza en un ambiente preelectoral marcado por la desinformación, en el que mensajes anónimos o no verificados logran viralizarse. La Registraduría Nacional del Estado Civil insistió en que cada kit electoral es “debidamente auditado, supervisado y puesto a prueba por la MOE”. Además, los jurados de votación y los testigos electorales tienen la tarea de revisar el material antes del inicio de la jornada.

En su comunicado, la autoridad electoral también reiteró que, de preferirlo, los votantes pueden utilizar un instrumento de escritura propio, sin que esto afecte la validez del sufragio. La única condición es que la marca sea visible y clara en el tarjetón.

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmiente rumores y asegura la inalterabilidad de la tinta en los bolígrafos de las mesas de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Registraduría Nacional del Estado Civil desmiente rumores y asegura la inalterabilidad de la tinta en los bolígrafos de las mesas de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Garantías para el votante y vigilancia internacional

El proceso de prueba realizado en febrero incluyó la participación de la auditoría externa internacional Iidh / Capel, contratada específicamente para asegurar la transparencia del proceso. Los ensayos incluyeron la manipulación de las tarjetas electorales con diversas sustancias y elementos, sin que se registrara alteración alguna de la tinta utilizada.

Las pruebas técnicas en su momento abarcaron las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consultas, asegurando que la tinta aplicada en condiciones extremas permanecía visible y no se borraba. La verificación fue acompañada de representantes de organismos de control, que certificaron la idoneidad de los materiales empleados en la votación.

Temas Relacionados

Elecciones Presidenciales ColombiaElecciones 2026Registraduría Nacional del Estado Civillapiceros usados en las eleccionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio TIC implementará plan de ciberseguridad y combate de datos falsos para las elecciones presidenciales de 2026

La estrategia del gobierno busca frenar amenazas virtuales y asegurar la confianza en el proceso, combinando monitoreo constante y trabajo conjunto de entidades clave

Ministerio TIC implementará plan de ciberseguridad y combate de datos falsos para las elecciones presidenciales de 2026

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

El estadio Nemesio Camacho El Campín será epicentro de un encuentro que dictaminará el futuro en el torneo internacional: si Millonarios pierde, queda eliminado

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

Hassam criticó a los seguidores de Abelardo de la Espriella por su comportamiento en un vuelo: “Que Dios nos ampare”

La tripulación y los pasajeros de una aeronave comercial tuvieron que soportar gritos de varias personas en apoyo a un aspirante presidencial, lo que generó debate sobre este tipo de expresiones en el transporte aéreo en Colombia

Hassam criticó a los seguidores de Abelardo de la Espriella por su comportamiento en un vuelo: “Que Dios nos ampare”

Colpensiones definió las fechas para hacer el pago de la prima de junio: qué tramites deben hacer los beneficiados

Para los que no usan cuentas bancarias digitales ni presenciales, existen alternativas seguras para consultar transferencias y resolver reclamos sin gestionar trámites adicionales ni compartir datos sensibles

Colpensiones definió las fechas para hacer el pago de la prima de junio: qué tramites deben hacer los beneficiados

María Elvira Salazar invitó a los colombianos en EE. UU. a votar de forma masiva: “Asegurémonos de enterrar al petrismo y al comunismo en las urnas”

La congresista, de origen cubano y cercana al Centro Democrático, hizo un balance crítico de los últimos cuatro años en Colombia, en los que se ha registrado el recrudecimiento de la inseguridad, el repunte en la producción de drogas y la violencia política en medio de la contienda electoral

María Elvira Salazar invitó a los colombianos en EE. UU. a votar de forma masiva: “Asegurémonos de enterrar al petrismo y al comunismo en las urnas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Alexa Torrex reveló las razones por las que no apoyará a Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Fue más que un shippeo”

Andrés Gómez, esposo de Beba, habló de sus dudas sobre el futuro sentimental con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “No era para un rato”

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Carolina Ramírez, que tendrá su primer hijo a los 42 años, explicó videos junto a la partera: “Masajitos del amor”

Deportes

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia

Selección Colombia: los números con los que Juan Camilo Hernández ganó el pulso para ser convocado a la Copa del Mundo

Los números con los que Willer Ditta ganó el pulso para ser convocado con de selección Colombia al Mundial 2026