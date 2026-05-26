Elecciones presidenciales 2026: Registraduría descartó que los lapiceros usados permitan borrar o alterar el voto

El organismo electoral afirmó que los bolígrafos de las mesas han sido sometidos a pruebas supervisadas por autoridades nacionales e internacionales, garantizando la permanencia e integridad de la tinta usada por votantes y jurados - crédito @Registraduria / X

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil salió al paso de una serie de rumores difundidos en redes sociales.

La entidad desmintió de manera categórica la afirmación de que los lapiceros dispuestos en las mesas de votación permiten borrar o alterar el voto. La respuesta llegó tras un mensaje viral en la plataforma X que sugería: “Ojo, lleven lapicero, quedan advertidos”.

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Según la autoridad electoral, todos los bolígrafos incluidos en los kits electorales fueron auditados y sometidos a pruebas técnicas en presencia de organismos de control y observación nacional e internacional.

Pruebas técnicas bajo vigilancia institucional

La Registraduría detalló que, en febrero de 2026, llevó a cabo un ejercicio de verificación en el que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), la auditoría internacional Capel y el Consejo Nacional Electoral.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil desmiente rumores y asegura la inalterabilidad de la tinta en los bolígrafos de las mesas de votación - crédito @Registraduria / X

Durante la jornada, los auditores marcaron tarjetas electorales con tinta negra y morada, para luego aplicar sustancias como agua, alcohol, thinner, fuego y aire caliente. El resultado fue que la tinta permaneció inalterable, no se borró ni traspasó el papel, según constató la entidad.

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades, se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales. Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad y no se borran”, explicó Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral.

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Transparencia y participación de observadores

Para fortalecer la confianza en el proceso democrático, la Registraduría subrayó que los kits electorales no solo son auditados internamente, sino que también están sujetos a la supervisión de la Misión de Observación Electoral y de los testigos de los partidos políticos. Además, cualquier ciudadano puede llevar su propio bolígrafo, marcador o lápiz para marcar la tarjeta electoral, como aclaró la entidad en su comunicado oficial.

La Registraduría reafirma que los votantes pueden llevar su propio bolígrafo, marcador o lápiz, siempre que la marca en el tarjetón sea clara y visible - crédito Registraduría

Alejandra Barrios, directora de la MOE, respaldó los resultados de la prueba: “Las pruebas permitieron evidenciar que la tinta de los lapiceros que se dispondrán en las urnas no se borra, ni se traspasa, ni mancha”.

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Contexto de los rumores y recomendaciones oficiales

El origen de la controversia se localiza en un ambiente preelectoral marcado por la desinformación, en el que mensajes anónimos o no verificados logran viralizarse. La Registraduría Nacional del Estado Civil insistió en que cada kit electoral es “debidamente auditado, supervisado y puesto a prueba por la MOE”. Además, los jurados de votación y los testigos electorales tienen la tarea de revisar el material antes del inicio de la jornada.

En su comunicado, la autoridad electoral también reiteró que, de preferirlo, los votantes pueden utilizar un instrumento de escritura propio, sin que esto afecte la validez del sufragio. La única condición es que la marca sea visible y clara en el tarjetón.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil desmiente rumores y asegura la inalterabilidad de la tinta en los bolígrafos de las mesas de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Garantías para el votante y vigilancia internacional

El proceso de prueba realizado en febrero incluyó la participación de la auditoría externa internacional Iidh / Capel, contratada específicamente para asegurar la transparencia del proceso. Los ensayos incluyeron la manipulación de las tarjetas electorales con diversas sustancias y elementos, sin que se registrara alteración alguna de la tinta utilizada.

Las pruebas técnicas en su momento abarcaron las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consultas, asegurando que la tinta aplicada en condiciones extremas permanecía visible y no se borraba. La verificación fue acompañada de representantes de organismos de control, que certificaron la idoneidad de los materiales empleados en la votación.

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