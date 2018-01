Polidori publicó el cuento El vampiro con el nombre de Byron y para muchos fue durante un largo tiempo "lo mejor que había escrito Byron". Le llevó años a Polidori confesar la autoría de su obra. La condición de género, social y económica determinó, y determina, mucho de la política cultural. La identidad del artista es, en gran medida, una connotación más de la obra a tener en cuenta y que las más de las veces determina la recepción de la misma. Podemos ir un poco más lejos. Muchos creen que Frankenstein es el nombre de la criatura y no de su creador. Esta transposición de identidad no hace otra cosa que enfatizar la maestría con la que está escrita esta historia que no deja de ser, en definitiva, también una historia de (des)amor filial, la imposibilidad de concebir y la negación de la progenie. El monstruo no tiene nombre, ergo no sabe quién es. El nombre, la identidad, la pertenencia -sabemos- no son un asunto menor para la conformación de una vida, de una personalidad. Saber quiénes somos, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestro nombre, nos constituyen como personas y no deja de ser interesante que Mary Shelley tuviera tanta claridad en el planteo filosófico que propone a partir de la no identidad de la criatura: no es porque le fue negada una identidad.