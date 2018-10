Pero, al final, tanto el dios como los sátiros se acaban aclimatando: encuentran su destino sudamericano en Córdoba, ciudad del choripán, el fernet y el vino en caja: más precisamente, en la "Córdoba de la Nueva Dionisia". Quien asista a alguna de las funciones no olvidará los estribillos pegadizos y las coreografías deliberadamente chapuceras, donde no faltan las citas de canciones de Rodrigo ("me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda porque así pega más") ni de La Mona Jiménez ("¿Quién se ha tomado todo el vino?"). Los sátiros izan las banderas futboleras de Talleres, Belgrano e Instituto, al tiempo que ironizan sobre ese "río flacucho" que es el Suquía y sobre el Faro del Bicentenario, tan inapropiado en una ciudad que carece de mar."¡El mito me importa un pito!", se los oye canturrear en un momento.