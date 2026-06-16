Colombia

Ciudadano estadounidense señalado de presunto abuso a menores en un balcón en el norte de Bogotá fue dejado en libertad

Durante la audiencia de legalización de captura, los funcionarios judiciales determinaron que los indicios aportados no eran suficientes para mantenerlo bajo custodia. La falta de evidencia directa impidió que el proceso avanzara

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La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X
La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X

Recuperó su libertad el ciudadano extranjero que, tras ser señalado por vecinos en Usaquén, en Bogotá, de un supuesto abuso contra un niño en el balcón de un apartamento, había sido capturado por la Policía el domingo 14 de junio de 2026.

Durante la audiencia de legalización de captura, los funcionarios judiciales determinaron que los indicios aportados no eran suficientes para mantenerlo bajo custodia. La falta de evidencia directa impidió que el proceso avanzara a una fase formal de imputación, de acuerdo con la información suministrada por Caracol Radio.

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En respuesta a la inquietud ciudadana, la autoridad judicial señaló que, en ausencia de pruebas sólidas, la ley exige la liberación inmediata de cualquier persona retenida.

Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X

Autoridades descartaron caso de abuso sexual

La directora del Instituto Colombiano de bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, afirmó que el examen de Medicina Legal descartó que hubiera violencia sexual en el caso que desató una reacción vecinal y una viralización masiva en redes, pero advirtió que el episodio sí fracturó la etapa final de adopción de tres hermanos y dejó en revisión un proceso que llevaba casi tres años.

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La funcionaria dijo a Blu Radio que los niños, de cuatro, siete y 15 años, estaban en los últimos siete días de integración con una pareja de ciudadanos de Estados Unidos, una fase monitoreada a diario por la institución autorizada y por el organismo internacional del país de origen de la familia.

Cáceres sostuvo que la principal afectación no surgió de un hallazgo de abuso, sino de la irrupción de personas en el apartamento y de los insultos contra la pareja frente a los menores. Según relató, la hermana mayor tuvo que traducir lo que la gente gritaba, mientras intentaba defender el vínculo que ya había construido con quienes los niños llamaban “papás”.

El caso quedó congelado en su última etapa. La directora del ICBF dijo a Blu Radio que las defensorías de familia deben revisar lo ocurrido, retomar la evaluación emocional y determinar si la familia adoptante mantiene su decisión o si desiste antes de que el expediente llegue al juez para la declaratoria final.

Noticia en desarrollo...

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