Economía

De cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026 y quiénes pueden acceder a la tarifa social para pagar más barato

El tope de adelanto y los requisitos para obtener el beneficio de descuento en el transporte impactan en la economía diaria de quienes viajan en el Área Metropolitana

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Tarjeta SUBE
El saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio de 2026 alcanza los $1.200, suficiente para dos pasajes mínimos en colectivos metropolitanos (argentina.gob.ar)

A partir de junio de 2026, el saldo negativo de la tarjeta SUBE y los nuevos cuadros tarifarios del transporte público se convirtieron en temas centrales para millones de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las actualizaciones establecidas por la Secretaría de Transporte marcaron un nuevo escenario para el sistema de pagos con SUBE y definieron condiciones estrictas para acceder a la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite abonar con descuento los boletos en colectivos, trenes y subtes.

El Gobierno nacional, a través de la resolución 11/2026 publicada en el Boletín Oficial, impulsó un incremento en las tarifas del transporte público. Según argumentó la Secretaría de Transporte, esta decisión respondió a la necesidad de ajustar precios frente al aumento en insumos como el gasoil, el seguro de responsabilidad civil y el material rodante. Las cámaras empresariales de transporte advirtieron sobre la brecha entre las tarifas de líneas nacionales y aquellas bajo jurisdicción de la Ciudad o la provincia de Buenos Aires, lo que generó competencia desleal y distorsiones en los subsidios.

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En este contexto, los usuarios que utilizan la tarjeta SUBE para abonar viajes en colectivos, trenes y subtes, enfrentaron cambios clave en los topes de saldo y en el monto del saldo negativo, un mecanismo que permite viajar aunque no se cuente con crédito suficiente. Según información oficial publicada por la Secretaría de Transporte, en junio de 2026 el saldo negativo máximo permitido es de $1.200. Esta suma equivale a dos pasajes mínimos en colectivos metropolitanos y se descuenta de manera automática en la próxima recarga que realiza el usuario.

En resumen, el monto exacto depende del medio de transporte que se utilice:

  • Colectivos y subtes: hasta -$1.200.
  • Trenes (líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte/Sur): hasta -$650.
  • Tren Urquiza: hasta -$480.

El saldo negativo, también conocido como saldo de emergencia, representa una herramienta fundamental para quienes requieren viajar de urgencia. La Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico confirmó que este monto se actualiza mensualmente en función de las nuevas tarifas y que el límite busca cubrir, al menos, dos boletos para los trayectos de menor distancia.

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La actualización de los valores tarifarios incluyó a las Líneas Suburbanas Grupo I (SGI), que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires y cubren distancias de hasta cincuenta kilómetros, y a las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que unen la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense. Ambas ajustaron sus tarifas bajo la misma resolución oficial. Así, el costo del boleto de colectivo para quienes cuentan con SUBE registrada oscila entre $688,40 y $943,81, según la distancia recorrida. Los usuarios que acceden a la Tarifa Social Federal abonan entre $309,78 y $424,71. En tanto, para los pasajeros que usan una SUBE sin registrar, el precio se eleva de $1.094,56 a $1.500,66.

La Tarifa Social Federal otorga un descuento del 55% en boletos de transporte público a beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados
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La resolución 1017/2022 estableció un mecanismo de revisión periódica para estos valores. Tanto la Secretaría de Transporte como la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte supervisan la evolución de los cuadros tarifarios y los topes de saldo negativo. Esta coordinación apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema y asegurar el acceso a los servicios de movilidad.

En el caso de los trenes, el costo del viaje con SUBE registrada se ubica entre $280 y $450. Para quienes tienen el beneficio de la Tarifa Social Federal, el valor baja a un rango de $126 a $202,50. Los usuarios con SUBE no registrada deben afrontar una tarifa de $560 a $900, mientras que el pago en efectivo asciende a $900 por trayecto. El saldo negativo, en este caso, se aplica de forma análoga a los colectivos, cubriendo hasta dos viajes mínimos según los valores vigentes.

El saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE, según datos oficiales de la Secretaría de Transporte, es de $40.000 en junio de 2026. Esta cifra marca el techo de crédito disponible en la tarjeta y habilita la posibilidad de realizar cargas electrónicas, en terminales automáticas o de manera presencial en kioscos, estaciones de tren y subte, y locales adheridos.

La Secretaría de Transporte también informó que las opciones para cargar saldo en la SUBE se ampliaron para facilitar el acceso de los usuarios. Actualmente, la acreditación de cargas electrónicas puede realizarse a través de la aplicación SUBE, disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Además, se encuentra habilitada la funcionalidad Carga a Bordo en colectivos y las terminales automáticas distribuidas en puntos estratégicos del Área Metropolitana. En la mayoría de los casos, la acreditación es inmediata, aunque pueden registrarse demoras de hasta veinticuatro horas según la entidad proveedora del servicio. Quienes prefieren el método tradicional pueden optar por cargar la tarjeta en forma presencial.

Registrar la tarjeta SUBE otorga beneficios adicionales. Quienes vinculan sus datos personales acceden a la Tarifa Social Federal y pueden recuperar el saldo en caso de robo, extravío o rotura del plástico. El registro puede completarse en línea, desde la web oficial del sistema SUBE, o en los centros de atención designados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

La Tarifa Social Federal representa un beneficio clave para millones de personas. Según la Resolución N° 384/2021 del entonces Ministerio de Transporte, el descuento del 55% se amplió a más grupos de beneficiarios. Tienen acceso a este beneficio los jubilados y pensionados, estudiantes del programa PROGRESAR, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE), integrantes del Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, personas incluidas en seguros por desempleo, en el Seguro de Capacitación y Empleo, el Programa Promover Igualdad de Oportunidades, el Programa Volver al Trabajo, el Programa Acompañamiento Social, titulares de Pensiones No Contributivas y monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

El saldo máximo que se puede cargar en la tarjeta SUBE en junio de 2026 es de $40.000
El saldo máximo que se puede cargar en la tarjeta SUBE en junio de 2026 es de $40.000

La cobertura de la Tarifa Social Federal es nacional y se aplica en todas las localidades que cuentan con el sistema SUBE. Además, algunos municipios pueden sumar atributos locales para determinados grupos, ampliando el alcance del beneficio. Las personas interesadas en saber si pueden acceder a la tarifa reducida pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica SUBE (0800-777-SUBE, opción 2) o consultar en los centros de atención presenciales.

Para tramitar el beneficio, los interesados deben crear una cuenta con el PIN SUBE obtenido en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES, o acercarse a un Centro de Atención SUBE presentando el último DNI vigente. El beneficio se activa automáticamente en la tarjeta designada como “SUBE principal”, lo que imposibilita la aplicación del descuento en más de una tarjeta por persona. Esta medida busca garantizar un uso responsable y evitar la multiplicidad de descuentos para un mismo beneficiario.

El sistema no exige la presentación de documentación al momento del viaje, ya que el descuento se aplica en forma automática en la tarjeta registrada. En caso de que la autoridad de aplicación sume nuevos grupos de beneficiarios, la información se publica en el sitio oficial del sistema SUBE y en los diferentes canales de comunicación gubernamentales.

El saldo negativo de la SUBE se utiliza tanto en colectivos como en trenes y subtes. Los importes máximos dependen del tipo de servicio y la jurisdicción, pero el mecanismo es idéntico en todos los casos: el monto negativo se descuenta en la siguiente recarga, y si el usuario supera el tope, no puede realizar nuevas operaciones hasta regularizar el saldo. Esta restricción apunta a mantener el equilibrio financiero del sistema y permitir que los usuarios cuenten con una instancia de emergencia sin comprometer la sustentabilidad del servicio.

Las autoridades actualizan regularmente los montos del saldo negativo, el saldo máximo permitido y los cuadros tarifarios. La Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte y la Secretaría de Transporte trabajan de manera coordinada para ajustar los valores conforme a la evolución de los costos y garantizar el acceso a la movilidad para todos los sectores sociales.

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