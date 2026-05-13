Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia” (Montaje Infobae)

Mudarse suele ser una experiencia que requiere cierto nivel de adaptabilidad y de apertura y disposición al cambio. No será siempre igual: no exige lo mismo irse al barrio de al lado que necesitar un visado y clases de algún idioma, pero en general sí que será necesario tener un punto de flexibilidad siempre que se vaya a empezar de cero en alguna parte.

Lo suyo es, de todas formas, ver un poco de qué va la película en un sitio antes de lanzarse a él con todo y el armario: una sorpresa puede ser grata, pero también puede no serlo. No es el caso de Alejandra: “Colombianos viviendo en España, díganme si ustedes no han vivido esto y ahí es donde uno dice: ‘Okey, me quiero quedar’. Porque yo llevo unos ocho o nueve meses viviendo aquí y la verdad, hay cosas de esta cultura que me tienen enamorada y no sabía que me iban a gustar tanto”, cuenta Alejandra Martínez, una mujer colombiana que vive en España y publica contenido en su perfil de TikTok, @ale.ugcspain, en el que cuenta con más de 1.000 seguidores.

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Cosas de España que “tienen enamorada” a Alejandra

Lo primero que destaca Alejandra es “la calidad de vida” en España: “O sea, aquí la gente de verdad disfruta de planes muy simples y sencillos con sus niños, su familia, como ir a parques, caminar. O sea, disfrutan de lo más simple, pero sin tanto corre, corre”, explica la creadora de contenido. También ve notable “el hecho de poder encontrarse uno con parques infantiles en cada esquina, y no cualquier parque: o sea, los parques son superlindos, súper bien cuidados, tienen diferentes atracciones, todos son distintos. O sea, me encanta y obviamente, pues, los niños son felices”.

En segundo lugar, Alejandra celebra “los horarios. O sea, ¿cuándo en Colombia los niños iban a entrar al colegio a las nueve de la mañana?“, plantea. ”No, no, qué felicidad, qué maravilla. No, no, no, aquí todos los planes, todo el mundo se pone una hora después de las nueve, diez de la mañana, y para mí eso está perfecto, maravilloso", celebra. “Y el hecho de que coman tarde: uno al principio se aburre y como que está todo distorsionado, pero ya luego se acostumbra”.

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También considera que en España es notable “la limpieza en las calles” y que haya “contenedores de basura en cada esquina. O sea, me encanta: todas las ciudades súper limpias, los pueblos, todo es muy limpio. Y me encanta que en los contenedores uno pueda realmente empezar un tema de reciclaje. O sea, me fascina poderles enseñar eso a mis niños y que ya desde chiquitos sepan cómo es toda la selección para el reciclaje”.

“Y algo que todavía me sorprende”, continúa Alejandra, es “cruzar la calle y que los carros paren. O sea, yo todavía hay veces que lo dudo y digo como ‘¿Será que puedo (cruzar)? ¿Me puedo pasar? ¿No me van a pitar? ¿No me van a atropellar? Cuidado, voy con los niños’, y me encanta", celebra la creadora de contenido antes de concluir con un “me encanta. Y listo, amigos, porque si no este vídeo se nos va de media hora. Yo tengo una lista larga de todo lo que me gusta”.

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