Claudia Lapacó: –En los comienzos de mi carrera hice trabajos que llegaron a tener una gran popularidad, como por ejemplo El amor tiene cara de mujer, que fue la primera telenovela en 1966 de la que fui protagonista con otras tres mujeres que ya era el cuarto año que la hacían: Iris Láinez, Delfy de Ortega, Angélica López Gamio y Bárbara Mujica. Afortunadamente los últimos veinte años he podido interpretar también grandes textos. Quiero citar a Brecht y decir que cuando el arte es bueno nunca es aburrido. Que la gente no piense que por ver un clásico se va a aburrir. La obra es maravillosa y lo que ha hecho José con la adaptación también. Sólo dejó nueve actores y no se pierde nada. Está todo centrado, condensado. Hace unos tres años en Teatrísimo, que hacen teatro semi montado, me tocó hacer Madre coraje y en ese momento pensé: "¡Qué maravilloso sería hacer esto en temporada!". Pero no pensaba que me iba a llegar la propuesta. Cuando me llamó José con la propuesta fue extraordinario, y acá estamos, disfrutando.