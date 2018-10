—Por último, ¿para qué sirve el teatro?

—Uy. Para saber de uno, de los otros, de la sociedad en la que vivís. A vos que te gusta el teatro andá a ver, todavía no la pude filmar, "Ver o no ver". El personaje es una persona que está ciega y que reconoce el mundo con los sistemas sensoriales pero sin la visión. Tiene un marido, un novio que se obliga, la obliga a operarse, y ella empieza a ver pero no comprende. Que es lo que nos pasa a nosotros, las tecnologías nos han abierto una serie de posibilidades pero no comprendemos bien, estamos confundidos, muy confundidos te diría. Qué elige, elige no ver ella, elige volver a reconocer las cosas con su sensorialidad que estaba acostumbrada. Nos está pasando esto, las tecnologías nos abrieron la cabeza, nos hacen participar de cosas que no las podemos todavía comprender, estamos muy lejos de comprender. Estamos inmersos en el mundo que cambió pero no lo entendemos muy bien. Me pasa a mí, seguramente te pasa a vos. Y eso genera una volatilidad social muy difícil de manejar. Los políticos no saben para dónde agarrar. Creo que estamos inmersos, y cada país además con su propia historia metaboliza eso como puede. En el nuestro parece que es bastante conflictivo. Pero ésta es la sensación que yo tengo, que no fuimos igual después de la rueda, que no fuimos igual después de la calculadora, y que no somos iguales ahora. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo somos y qué podemos hacer y qué posibilidades nos dan estas nuevas tecnologías. De hecho el mundo está cambiando, lo que ha pasado en la transparencia y que va a seguir pasando obliga a un mundo distinto, con una gobernabilidad absolutamente de otra naturaleza que la estamos pidiendo todos y líderes con una visión de futuro muy grande. Porque si estás como ocultándote como el personaje y, no podés ver. Y hay que ver, hay que ver para entender.