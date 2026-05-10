México habría financiado “Sembrando Vida” en Cuba con 588 millones de pesos en medio de tensiones con Estados Unidos

Las autoridades mexicanas han autorizado la entrega de cientos de millones de pesos para respaldar iniciativas de producción agrícola en territorio cubano, cifra que supera considerablemente el presupuesto de distintos programas internos en México. (Programas del Bienestar)

El gobierno de México habría destinado 588 millones de pesos al programa “Sembrando Vida” en Cuba a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), según reveló una investigación del medio Información Privilegiada. La operación también involucraría pagos a una empresa vinculada a capitales chinos, lo que podría generar fricciones con las sanciones impuestas por Estados Unidos a la isla.

El financiamiento y sus alcances

De acuerdo con la investigación, el contrato de donación habría sido firmado por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Amexcid y el Banco del Bienestar. Los recursos estarían destinados a la segunda fase de “Sembrando Vida” en territorio cubano, un programa orientado a apoyar a 5 mil productores en las provincias de Artemisa y Mayabeque con insumos, herramientas y asistencia técnica para impulsar la producción agrícola y la soberanía alimentaria.

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Para dimensionar la magnitud del monto, los 588 millones de pesos serían equivalentes al presupuesto proyectado para 2027 destinado a servicios consulares, el doble del Programa de Apoyo al Empleo y más de diez veces los recursos asignados al Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías.

OCOSINGO, CHIAPAS, 18MAYO2019.- El Presidente de Mexico Andrés Manuel López Obrador en Sembrando Vida, Asamblea Ejidal, Ejido Nuevo Francisco de León, Ocosingo, Chiapas. FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM

El vínculo con una empresa de autos eléctricos chinos

Uno de los aspectos que más llamaría la atención de esta operación es la solicitud de pagos a la empresa Dragon Charge, S.A. de C.V., identificada como la agencia BYD Iztacalco en la Ciudad de México, especializada en la venta de vehículos eléctricos e híbridos de la marca china BYD. Según documentos citados en la investigación, se habrían emitido dos facturas por un total de 1 millón 479 mil 600 pesos.

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Este vínculo con una firma de origen chino podría encender alarmas respecto a una posible evasión de las sanciones que Washington ha impuesto a Cuba, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial al respecto.

(X- @mario_dico50)

El contexto: México, Cuba y la presión de Trump

El financiamiento ocurriría en un momento especialmente delicado. Desde enero de 2026, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y advertencias directas a los países que brinden apoyo a la isla.

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A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México es una nación libre y soberana, y ha continuado enviando ayuda humanitaria a Cuba. En febrero, el país despachó dos barcos con más de mil toneladas de ayuda. Incluso en marzo, dos embarcaciones mexicanas que trasladaban apoyo a La Habana desaparecieron temporalmente en aguas internacionales antes de ser localizadas.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó a inicios de mayo que no permitirá ninguna intervención estadounidense en la isla, calificando las acciones de Trump como decisiones que responden a intereses de sectores con “ansías de revancha y dominación”.

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La postura oficial

La Amexcid ha señalado que los recursos destinados a Cuba no serían únicamente donaciones, sino inversiones estratégicas orientadas a la estabilidad regional. El gobierno mexicano buscaría consolidar, en 2026, un corredor de desarrollo que beneficie la seguridad y la economía de las naciones involucradas.