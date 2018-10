"A mí la verdad que lo que más me gusta en la vida es investigar, muchas personas me cargan porque soy una especie de 'rata de archivos policiales', es donde me siento más feliz y te diría que me gusta más consumir eso que producir, aunque escribir me sale con cierta facilidad", admite Galeano y define los delitos que toma como "ventanas para pensar la época".