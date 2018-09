Desde la mirada de otro graffitero el fenómeno de la "No me baño", está excediendo los límites del género. "Admiro lo que hacen porque tuvieron una repercusión y una acogida hasta de actores famosos. Al principio me gustó la idea pero ahora me parece que la quemaron. No tienen buenos trazos, están en todos lados pero son sólo firmas. Reconozco que lograron mucha presencia, pero no me parece graffiti", dice PUPS .