El trayecto de Soledad Rosas es, a primera vista, inexplicable. Su abandono de una vida insatisfactoria no tiene límites: renuncia a su familia pero también a su medio, sus costumbres, su nacionalidad y, finalmente, al sentido común. Soledad no esconde (aunque no subraya) que las consignas del grupo anarquista son extremadamente pueriles y que el enemigo al que quieren enfrentarse en una guerra absurda y desigual, es enorme y no cuenta a la piedad entre sus herramientas de trabajo. No hay idealismo que justifique ese sacrificio interminable.