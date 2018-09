Lo interesante no es pensar si La historia oficial tenía razón en esta afirmación en particular. La cuestión polémica no es si Firmenich tenía ribetes comparables con los de Suárez Mason, una comparación como cualquier otra de la cual se puede sacar la conclusión que se quiera. El problema es que el universo de cosas que se pueden decir en una película que refiere a los años violentos en la Argentina se ha angostado enormemente. A una teoría mal formulada y criticable como la de los dos demonios se la ha convertido en una suerte de negacionismo. Cualquier crítica al accionar de los grupos guerrilleros se reinterpreta arbitrariamente como un aval a la represión ilegal.