Una belleza la síntesis de este nuevo Canticuénticos en papel. El trabajo en collage de Estrellita Caracol tanto en la ilustración como en el diseño es impecable. Legibilidad, ritmo, paletas que maravillan. Cuenta Estrellita: "Lo que me gusta muchísimo de mis destinatarios pequeños, sobre todo de los que son tan pequeños que todavía no leen letras, es que leen los libros a través de las ilustraciones. Leer imágenes también es leer. Me gusta pensar que el arte puede ser un espacio de encuentro, de resistencia, de potenciar la sensibilidad, la libertad. Y el collage es el lenguaje que me sale naturalmente."