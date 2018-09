Recuerdo que en una visita a un colegio secundario, en un primer año me preguntaron si estaba trabajando en un nuevo libro; les conté sobre Alicia a través de la pantalla. Cuando por curiosidad les pregunté a los chicos y chicas cuántos de ellos usaban las redes sociales, todos –unos cuarenta– levantaron las manos. Entonces, les consulté cuántos mantenían charlas (o chatlas, como las llamo yo) con contactos a los que les habían dado "amistad", pero de los que no conocían nada; algunas manos bajaron, pero muchas, muchas quedaron extendidas. Y vino mi tercera pregunta: cuántos de esos "amigos" les habían pedido datos personales, fotos íntimas o les dieron indicios de no ser quienes en principio dijeron ser… Muchas manos bajaron, pero quedaron varias extendidas.