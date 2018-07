Empecemos por la contratapa: "He dicho Escuela del Sur, porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte." Joaquín Torres García. Universalismo Constructivo, 1944. Todo el libro, incluso desde la contratapa, es una toma de posición y una hermosa invitación a mirar, a leer, a crear.