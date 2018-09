-Mirá, por varias razones. La primera tiene que ver con que este cambio es más grande que las personas que lo estamos haciendo. No somos solamente un presidente y un equipo de funcionarios. Es un cambio que tiene que ver con el hartazgo con nuestro propio relato decadentista, con esa idea de que lo mejor de la Argentina ya pasó, algo que es una idea profundamente reaccionaria porque no podés volver atrás y entonces te convertís en un melancólico de lo que fuiste y de lo que tuviste. Ese pasado glorioso que tal vez existe no puede ser un destino, puede ser una referencia pero no un lugar a donde volver. El segundo elemento tiene que ver con lo que hay del otro lado. Y del otro lado están los ladrones. Yo no puedo dejar de pensar que mucho de lo que hoy nos falta, del dinero que pedimos prestado al FMI y la crisis… A ver, yo antes no pensaba que nuestros problemas sociales y financieros estaban encadenados a la corrupción. Pensaba que aún con la vasta historia de corrupción en la Argentina no alcanzaba para mover el volumen de nuestro desarrollo económico. Pero los números que aparecieron a partir de las denuncias de los cuadernos del chofer Centeno me llevaron a pensar que sí. Y ahora ya no puedo dejar de ver que los dólares que hoy no están, no están porque estaban en los bolsos. Por supuesto que confío en que el proceso recesivo y el tiempo duro que vamos a vivir no va a ser para siempre. Y eso va a contribuir a renovar la confianza de la sociedad. Este proceso, desde mi visión, es un proceso cultural y no tiene vuelta atrás aun si viniera otro gobierno porque el piso se ha levantado muchísimo. Y entonces no me imagino a De Vido o a ninguno de los que tuvieron que ver con el proceso de decadencia de décadas volviendo a gobernar la Argentina.