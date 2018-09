—En realidad, esa situación es dura, porque la vivimos en el día a día. Avelluto me ha dicho en reiteradas oportunidades que va a ayudar a la Biblioteca, de modo que, en esta instancia, quiero creer y, en principio, creo. Y si no, siempre voy a decir lo mismo que digo desde el 2007: el día que vea que no puedo, llamaré a los periodistas y les diré públicamente que no tengo lo que necesito para llevar la gestión adelante y me tendré que ir. Pero hace once años que estoy y espero no tener que decirlo nunca.