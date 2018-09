-Jamás. No me imagino a Macri sin Peña y a Peña sin Macri. Me parece que donde termina uno empieza el otro. Hay personas que tienen un vínculo de amistad personal con el Presidente; hay casos como el mío, que venimos de otro lugar, desde una experiencia profesional más técnica. En cualquier caso creo que esa relación entre Macri y Peña ha sido un poco el motor que permitió no solo los dos períodos de Macri en la Ciudad sino también la campaña electoral, la construcción política que permitió el acceso de Cambiemos al poder. Y fue, sobre todo, la actualización conceptual y la puerta de entrada para muchos de nosotros y ha sido también lo que logró que Cambiemos no fuera una fuerza conservadora en el mapa ideológico argentino sino una fuerza profundamente transformadora, más contemporánea, alejada por ahí de las tradiciones políticas clásicas