—Pues, me encanta poder ser parte de esta celebración y de todo lo que significa Astor Piazzolla acá en Argentina. Para mi es un honor poder estar, más porque vengo de otro país, pero interpretarlo de la manera en que lo hago, que no es como de lugar el tango, es un honor. Más allá de eso me parece que es una figura universal de la música, que modernizó mucho el tango y es parte de la música moderna.