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Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El "León" buscará volver a ser protagonista en el torneo que supo ganar en 2015-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Caracas y Santa Fe por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará el 30 de julio de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Lara (Cabudare, Barquisimeto, Venezuela), y se podrá ver a través de Dsports y de la aplicación de DGO.

11:50 hsHoy

Tributo: este es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano

La pelota con la que se jugará la Liga BetPlay, la Copa Colombia y el Torneo BetPlay fue presentada junto a Hugo Rodallega, David Mackalister Silva y el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty

La empresa Golty presentó el balón con el que se jugarán los campeonatos del fútbol profesional colombiano a partir del segundo semestre del 2026.

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11:41 hsHoy

Caracas FC vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

El equipo bogotano llega con un marcador a favor de 2-0, gracias a los goles de Hugo Rodallega y Franco Faúndez en el partido de ida, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Este fue el gol con el que Hugo Rodallega le dio la victoria y clasificación parcial a Independiente Santa Fe ante Caracas, en la Copa Sudamericana 2026 - crédito ESPN Colombia

Independiente Santa Fe buscará el jueves 30 de julio asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Caracas FC en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Barquisimeto, por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final. El conjunto bogotano llega con una ventaja de 2-0 conseguida en el compromiso de ida y dependerá de mantener esa diferencia para seguir en competencia continental.

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11:33 hsHoy

Así van los partidos de ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana

28 de julio de 2026

Tigre (Argentina) 1-2 Nacional (Uruguay)

  • Estadio: José della Giovanna de Buenos Aires
  • Árbitro: Flavio de Souza (Brasil)
  • VAR: Wagner Reway (Brasil)
  • Marcador global: Nacional (Uruguay) 2-4 Tigre (Argentina) Maximiliano Gómez al minuto 11 y Maximiliano Joaquín Silvera para el cuadro uruguayo, descontó Santiago López al minuto 82

Santos (Brasil) 4-2 Universidad Central (Venezuela)

  • Estadio: Urbano Caldeira de Villa Belmiro de São Paulo
  • Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Marcador global: Santos (Brasil) 8-3 Universidad Central (Venezuela) Samuel Sosa al minuto 1, empató Miguel Terceros al minuto 39 para Santos, Gabriel Barbosa al 56 y Gabriel Menino al 65, Gonzalo Mottes descontó al 72 para los venezolanos y Rony al 90+5 colocó el 4-2

29 de julio de 2026

Cienciano (Perú) 4-0 Lanús (Argentina)

  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
  • VAR: Mauricio Pérez (Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Marcador global:  Cienciano (Perú) 4-2 Lanús (Argentina) con los dobletes de Carlos Garcés al minuto 7 y 45+1, y de Alejandro Hohberg al 40 y 90+5

Bragantino (Brasil) 1-0 Sporting Cristal (Perú)

  • Estadio: Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista, São Paulo
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
  • VAR: Andrés Cunha (Uruguay)
  • Marcador global: Bragantino (Brasil) 1-0 Sporting Cristal (Perú) con gol de Pedro Henrique al minuto 59 a favor de los brasileños

30 de julio de 2026

Grêmio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)

  • Estadio: Arena do Grêmio de Porto Alegre
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
  • Ida: Bolívar (Bolivia) 3-2 Grêmio (Brasil) con goles de Martín Cauterucccio al minuto 2, Robson Mateus al minuto 18 y Dairon Asprilla al minuto 58 para Bolívar, Matías Villasanti al minuto 16 y Tetê al 23 empató dos veces para Grêmio

O’Higgins (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina)

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: El Teniente de Rancagua
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • VAR: David Rodríguez (Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Ida: Boca Juniors (Argentina) 1-0 O’Higgins (Chile) con gol de Miguel Merentiel al minuto 44

Caracas FC (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)

  • Estadio: Metropolitano de Lara
  • Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
  • VAR: Pablo Goncalves (Brasil)
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Amazon Prime Video, Paramount Plus
  • Ida: Independiente Santa Fe (Colombia) 2-0 Caracas FC con los goles de Hugo Rodallega al minuto 30 y de Franco Fagúndez al 84
11:27 hsHoy

El “León” de Colombia buscará la clasificación para medirse ante River Plate

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Caracas FC no jugará en su estadio habitual en el estadio de la Universidad Central de Venezuela de Caracas-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En el juego de ida, disputado el 23 de julio de 2026, Santa Fe logró la victoria por 2-0 ante Caracas FC con los goles de los delanteros Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.

Para hablar del último partido del “Cardenal”, hay que referirse al debut en la Liga BetPlay, cuando el diez veces campeón de Colombia cayó por 2-1 ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.

El gol para el cuadro antioqueño llegó por medio del volante Andrés Ricaurte al minuto 54, mientras que el empate parcial a favor de Santa Fe fue obra de Nahuel Bustos de tiro penal al minuto 61.

A falta de cinco minutos para finalizar el tiempo reglamentario, el volante Frank Lozano colocó el 2-1 final.

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