Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El "León" buscará volver a ser protagonista en el torneo que supo ganar en 2015-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Caracas y Santa Fe por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará el 30 de julio de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Lara (Cabudare, Barquisimeto, Venezuela), y se podrá ver a través de Dsports y de la aplicación de DGO.