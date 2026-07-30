Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Caracas y Santa Fe por los playoffs de la Copa Sudamericana.
El partido se jugará el 30 de julio de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Lara (Cabudare, Barquisimeto, Venezuela), y se podrá ver a través de Dsports y de la aplicación de DGO.
La empresa Golty presentó el balón con el que se jugarán los campeonatos del fútbol profesional colombiano a partir del segundo semestre del 2026.
Independiente Santa Fe buscará el jueves 30 de julio asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Caracas FC en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Barquisimeto, por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final. El conjunto bogotano llega con una ventaja de 2-0 conseguida en el compromiso de ida y dependerá de mantener esa diferencia para seguir en competencia continental.
Así van los partidos de ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana
28 de julio de 2026
Tigre (Argentina) 1-2 Nacional (Uruguay)
- Estadio: José della Giovanna de Buenos Aires
- Árbitro: Flavio de Souza (Brasil)
- VAR: Wagner Reway (Brasil)
- Marcador global: Nacional (Uruguay) 2-4 Tigre (Argentina) Maximiliano Gómez al minuto 11 y Maximiliano Joaquín Silvera para el cuadro uruguayo, descontó Santiago López al minuto 82
Santos (Brasil) 4-2 Universidad Central (Venezuela)
- Estadio: Urbano Caldeira de Villa Belmiro de São Paulo
- Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
- VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
- Hora: 7:30 p. m.
- Marcador global: Santos (Brasil) 8-3 Universidad Central (Venezuela) Samuel Sosa al minuto 1, empató Miguel Terceros al minuto 39 para Santos, Gabriel Barbosa al 56 y Gabriel Menino al 65, Gonzalo Mottes descontó al 72 para los venezolanos y Rony al 90+5 colocó el 4-2
29 de julio de 2026
Cienciano (Perú) 4-0 Lanús (Argentina)
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
- VAR: Mauricio Pérez (Colombia)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Marcador global: Cienciano (Perú) 4-2 Lanús (Argentina) con los dobletes de Carlos Garcés al minuto 7 y 45+1, y de Alejandro Hohberg al 40 y 90+5
Bragantino (Brasil) 1-0 Sporting Cristal (Perú)
- Estadio: Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista, São Paulo
- Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
- VAR: Andrés Cunha (Uruguay)
- Marcador global: Bragantino (Brasil) 1-0 Sporting Cristal (Perú) con gol de Pedro Henrique al minuto 59 a favor de los brasileños
30 de julio de 2026
Grêmio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)
- Estadio: Arena do Grêmio de Porto Alegre
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
- Ida: Bolívar (Bolivia) 3-2 Grêmio (Brasil) con goles de Martín Cauterucccio al minuto 2, Robson Mateus al minuto 18 y Dairon Asprilla al minuto 58 para Bolívar, Matías Villasanti al minuto 16 y Tetê al 23 empató dos veces para Grêmio
O’Higgins (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina)
- Hora: 7:30 p. m.
- Estadio: El Teniente de Rancagua
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- VAR: David Rodríguez (Colombia)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Ida: Boca Juniors (Argentina) 1-0 O’Higgins (Chile) con gol de Miguel Merentiel al minuto 44
Caracas FC (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)
- Estadio: Metropolitano de Lara
- Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
- VAR: Pablo Goncalves (Brasil)
- Hora: 7:30 p. m.
- Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Amazon Prime Video, Paramount Plus
- Ida: Independiente Santa Fe (Colombia) 2-0 Caracas FC con los goles de Hugo Rodallega al minuto 30 y de Franco Fagúndez al 84
El “León” de Colombia buscará la clasificación para medirse ante River Plate
En el juego de ida, disputado el 23 de julio de 2026, Santa Fe logró la victoria por 2-0 ante Caracas FC con los goles de los delanteros Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.
Para hablar del último partido del “Cardenal”, hay que referirse al debut en la Liga BetPlay, cuando el diez veces campeón de Colombia cayó por 2-1 ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.
El gol para el cuadro antioqueño llegó por medio del volante Andrés Ricaurte al minuto 54, mientras que el empate parcial a favor de Santa Fe fue obra de Nahuel Bustos de tiro penal al minuto 61.
A falta de cinco minutos para finalizar el tiempo reglamentario, el volante Frank Lozano colocó el 2-1 final.