Joven sobrevive a caída de juego mecánico tras desprenderse el sistema de seguridad

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Lo que parecía ser un momento de diversión terminó convirtiéndose en una escena de tensión luego de que una joven cayera de un juego mecánico debido a una aparente falla en el sistema de seguridad. El accidente fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló más de un millón de reproducciones y provocó un intenso debate sobre las condiciones en las que operan este tipo de atracciones.

La grabación, de apenas unos segundos de duración, muestra a dos jóvenes preparadas para disfrutar del juego mientras una tercera persona registra el momento con su teléfono celular.

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Todo parecía transcurrir con normalidad

Una falla en el sistema de seguridad provocó la caída de la usuaria y reavivó el debate sobre las condiciones de las atracciones de feria.

En las imágenes se observa a ambas pasajeras sentadas y sujetas aparentemente por el mecanismo de protección de la atracción. Incluso una de ellas sonríe y saluda a la cámara antes de que el juego comience a moverse, sin imaginar lo que ocurriría instantes después.

Segundos más tarde, la atracción inicia su recorrido y comienza a inclinarse hasta colocar a las ocupantes en una posición invertida. Fue entonces cuando el sistema de sujeción de una de las pasajeras se liberó de manera inesperada.

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La joven salió proyectada del asiento y cayó directamente sobre el suelo ante la mirada de quienes se encontraban cerca del lugar.

La baja altura evitó consecuencias mayores

El accidente ocurrió apenas iniciaba el recorrido de la atracción, evitando que las consecuencias fueran mucho más graves.

A pesar de lo impactante de las imágenes, el desenlace pudo haber sido mucho más grave. El accidente ocurrió cuando el juego apenas comenzaba su funcionamiento y todavía se encontraba a escasa distancia del piso.

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Esa circunstancia permitió que la joven sobreviviera a la caída sin sufrir lesiones de gravedad, de acuerdo con lo que puede apreciarse en el video difundido en redes sociales.

Mientras tanto, la otra pasajera permaneció en la atracción y reaccionó con evidente desesperación. Entre gritos y muestras de pánico, pidió a los operadores detener de inmediato el mecanismo para poder descender con seguridad.

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Usuarios cuestionan la seguridad de las atracciones

Internautas pidieron mayores inspecciones luego de que una joven cayera de una atracción por una aparente falla del mecanismo de sujeción.

La grabación se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios de personas preocupadas por la aparente falla del sistema de protección.

Muchos internautas señalaron que el accidente pudo haber terminado en tragedia si el desperfecto se hubiera presentado cuando la atracción alcanzara su máxima altura.

Entre las reacciones compartidas en redes sociales destacan mensajes como: “Donde hubiera estado en lo más alto se mata”, “Los juegos mecánicos de calle son totalmente desconfiables”, “¿Dónde es? Para nunca ir” y “Si hubiera estado a mayor altura ya no sería gracioso”.

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Las opiniones coincidieron en que este tipo de incidentes pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y supervisión en ferias y parques de diversiones.

Piden reforzar las inspecciones

El Gobierno municipal ordenó detener la operación del juego mecánico hasta concluir las inspecciones que determinarán si puede volver a funcionar.

El caso también reabrió la conversación sobre la importancia de realizar revisiones constantes a los juegos mecánicos antes de permitir el acceso de visitantes.

Usuarios señalaron que las inspecciones preventivas y el mantenimiento adecuado de los sistemas de sujeción son fundamentales para reducir riesgos y evitar accidentes similares.

Aunque en esta ocasión la joven logró salir ilesa gracias a que el juego apenas iniciaba su recorrido, el video continúa acumulando reproducciones y ha servido como recordatorio de que una falla mecánica puede transformar un momento de entretenimiento en una situación potencialmente fatal si no existen las medidas de seguridad necesarias.

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