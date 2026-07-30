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Aumentaron las expectativas de inflación: los argentinos esperan que llegue a casi 36% en los próximos 12 meses

La proyección anual registrada por la Universidad Torcuato Di Tella superó la del mes anterior, al igual que la estimación para los próximos 30 días

Pasillo de supermercado con estantes metálicos llenos de envases de vidrio, plástico y paquetes de especias, condimentos y productos alimenticios secos.
Las expectativas aumentaron en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antes de que el Indec publique el dato oficial de inflación de julio, previsto para el 13 de agosto, las expectativas de los consumidores volvieron a deteriorarse. Según la última Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la inflación proyectada para los próximos 12 meses alcanzó el 35,8%, lo que representó un incremento de 3,7 puntos porcentuales frente a junio, cuando se ubicaba en 32,1%.

En cambio, la mediana de las respuestas permaneció sin cambios en 30%, lo que refleja que la percepción del encarecimiento de los precios siguió estable para el encuestado “típico”, aunque crecieron las respuestas con estimaciones más elevadas.

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El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre una muestra nacional de 1.000 personas, también mostró que para los próximos 30 días los consultados esperan una inflación promedio de 3,55%, apenas por encima del 3,50% registrado en junio. La mediana volvió a ubicarse en 3%.

Para los próximos 30 días los consultados esperan una inflación promedio de 3,55%. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Para los próximos 30 días los consultados esperan una inflación promedio de 3,55%. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Las expectativas aumentaron en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad. El Gran Buenos Aires volvió a registrar la previsión más elevada, con una inflación esperada de 43,2% para los próximos doce meses. Le siguió la Ciudad de Buenos Aires, con 38,8%, mientras que el Interior del país presentó la estimación más baja, con 32,3%.

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En comparación con junio, el mayor incremento se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expectativa subió nueve puntos porcentuales.

El informe también detectó diferencias según el nivel de ingresos de los hogares. En los segmentos de mayores ingresos, la inflación esperada pasó de 30,8% en junio a 36,6% en julio.

En contraste, entre los hogares de menores ingresos la expectativa descendió de 35,3% a 33,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se redujo de 4,5 a 2,9 puntos porcentuales.

Desde la UTDT explicaron que el promedio y la mediana ofrecen miradas complementarias sobre las expectativas. Mientras el promedio suele reflejar con mayor rapidez los cambios en las respuestas de los encuestados, la mediana tiende a permanecer más estable y solo se modifica cuando el cambio en las percepciones es más generalizado.

Entre los hogares de menores ingresos la expectativa de inflación descendió de 35,3% a 33,7%. REUTERS/Agustin Marcarian
Entre los hogares de menores ingresos la expectativa de inflación descendió de 35,3% a 33,7%. REUTERS/Agustin Marcarian

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA arrojó que la inflación podría alcanzar el 30% este año. En términos mensuales, los analistas consultados por la autoridad monetaria estiman una inflación de 2% para julio y prevén que se ubicará entre 1,7% y 1,8% mensual hasta diciembre.

Cabe recordar que el Índice Precios al Consumidor (IPC) de junio fue de 1,9%, con lo que acumuló un incremento de 16,8% en el primer semestre del año y una variación interanual de 33,5%. Entre las principales divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado fue la de menor variación, con una suba de 0,4%. En términos interanuales, esta última acumuló un incremento de 11,9%.

Por su parte, la media móvil de tres meses descendió 0,5 puntos porcentuales respecto de mayo y alcanzó su nivel más bajo desde octubre del año pasado. El IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, avanzó 1,6%, impulsado principalmente por los aumentos en pan y cereales, medicamentos y alquileres.

En cuanto a los componentes del índice, los precios estacionales aumentaron 3,4%, debido principalmente a las subas en verduras y servicios turísticos, aunque las frutas registraron una baja. Los precios regulados, en tanto, avanzaron 2,3%, impulsados por los incrementos en electricidad y transporte público.

Entre las divisiones, Recreación y cultura lideró las subas mensuales con un alza de 4,2%, explicada por el encarecimiento de los paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,3%. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicaciones (0,9%).

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