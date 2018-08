En suma, aquella convivencia con culturas culinarias distintas de la mía me hizo aceptar aceptar con naturalidad la variedad de usos y costumbres de la mesa, la diversidad de productos y platos y, sobre todo, apreciar el gusto del otro, del "que no come como yo ". Me fue posible corroborar que las empanadas y la parrillada, los tallarines y las milanesas, los alfajores y el dulce de leche nos identifican como nación, reafirman nuestra historia y nuestra continuidad histórica.