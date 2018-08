La película comienza con un in crescendo tras un raro suicidio y la aparición de un talismán para llegar al paroxismo con una pesadilla de Rosemary, en la que Satanás la viola frente a sus conocidos. El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, como se llamó en España, no acude a lo paranormal como explicación, no busca en los desconocido razones ni explicaciones, sino que rebosa de psicología al servicio del miedo, que se despliega con una simpleza, con guiños, con imágenes que sugieren, y una elocuencia que se mantiene hasta el final (del que no mencionaremos nada).