—Ambos sexos experimentan un tipo de angustia que tiene que ver con la influencia social en cuanto a la posición y también con respecto a la obsesión con los ideales de belleza. Creo que las redes sociales contribuyeron a la angustia de ambos, pero también hay una diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un aumento de los hombres que se unen a distintos movimientos en línea que tienen que ver con el celibato involuntario. ¿Oíste hablar alguna vez de Incel? Celibato involuntario. Es un movimiento que hay en Estados Unidos. Ha habido una serie de ataques en el último año. En Toronto, por ejemplo, un hombre mató gente en público. También en una universidad de Estados Unidos un hombre comenzó a disparar al público. Ambos eran miembros de este movimiento, Incel, un grupo de hombres que están enojados con las mujeres porque creen que no tienen acceso al sexo y que las mujeres los ignoran porque no son ricos o no son tan atractivos. No tienen las cualidades de masculinidad que perciben que está relacionada con la idea del éxito con las mujeres. Así que es un tipo de angustia muy particular relacionada con un grupo específico de hombres que tienen un discurso contra las mujeres y que usan la violencia para recibir atención. En el caso de las mujeres hay un aumento general de angustia relacionada con el cuerpo. Los hombres siguen con este patrón. Cada vez más hombres tienen angustia con respecto a su imagen, si su cuerpo no es lo suficiente delgado o musculoso. Hay similitudes en ambos géneros.